Кардиолог Серебрянский перечислил заболевания, о которых сигнализирует высокий пульс
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Повышение пульса в спокойном состоянии свидетельствует о наличии у человека патологий. О том, какие заболевания могут быть скрыты за этим симптомом, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский.
По его словам, очень высокий пульс у человека в спокойном состоянии может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, среди них:
- Патология щитовидной железы;
- Воспаление сердечной мышцы;
- Кардиомиопатия;
- Предынфарктные состояния.
Для молодых людей, отметил Серебрянский, учащение сердцебиения считается естественным, так как оно связано с наличием повышенной физической активности и высоких нагрузок. А вот в пожилом возрасте это может быть предвестником сердечной недостаточности.
— Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии, — пояснил специалист.
Также кардиолог добавил, что если пульс учащается, но при этом отсутствуют его резкие скачки, то в этом нет ничего опасного.
— Но если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода, — предупредил Серебрянский.
Врач в разговоре с «ВМ» раскрыл причины возникновения инсульта в молодом возрасте. По его словам, на возникновение раннего инсульта влияет множество факторов.