Кардиолог Серебрянский перечислил заболевания, о которых сигнализирует высокий пульс

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Повышение пульса в спокойном состоянии свидетельствует о наличии у человека патологий. О том, какие заболевания могут быть скрыты за этим симптомом, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский.

По его словам, очень высокий пульс у человека в спокойном состоянии может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, среди них:

Патология щитовидной железы;

Воспаление сердечной мышцы;

Кардиомиопатия;

Предынфарктные состояния.

Для молодых людей, отметил Серебрянский, учащение сердцебиения считается естественным, так как оно связано с наличием повышенной физической активности и высоких нагрузок. А вот в пожилом возрасте это может быть предвестником сердечной недостаточности.

— Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии, — пояснил специалист.

Также кардиолог добавил, что если пульс учащается, но при этом отсутствуют его резкие скачки, то в этом нет ничего опасного.

— Но если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода, — предупредил Серебрянский.

Врач в разговоре с «ВМ» раскрыл причины возникновения инсульта в молодом возрасте. По его словам, на возникновение раннего инсульта влияет множество факторов.