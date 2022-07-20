Какой пульс считается опасным для жизни

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В норме уровень пульса у человека составляет 60–90 ударов в минуту. Однако существуют показатели, которые считаются смертельно опасными. При каких цифрах на тонометре стоит бить тревогу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач — кардиолог-терапевт Юрий Серебрянский.

— Пульс выше 90 свидетельствует о тахикардии. Меньше 60 — о брадикардии. Пульс свыше 120 является опасным и свидетельствует о желудочковой тахикардии, которая может привести к остановке сердца. Такой пульс в спокойном состоянии является предельным, границу которого переступать опасно, — добавил кардиолог.

По словам специалиста, учащенное сердцебиение может возникать по двум причинам — физиологическим и патологическим. В первом случае пульс учащается при физических нагрузках: бег, ходьба, подъем тяжестей.

Во втором случае, отметил врач, на сердцебиение могут влиять следующие факторы:

наджелудочковая тахикардия,

заболевания щитовидной железы,

воспалительные заболевания сердца,

стрессовые ситуации,

панические атаки,

мигрени,

анемия (кровопотери),

вегето-сосудистая дистания.

Серебрянский также добавил, что учащение пульса сопровождается аритмией, то есть нарушением сердечного ритма.

Также врач раскрыл причины возникновения инсульта в молодом возрасте. По его словам, на возникновение раннего инсульта влияет множество факторов.