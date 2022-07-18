Почему инсульт может случиться в молодом возрасте

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У раннего инсульта существует огромное количество причин. Например, наследственная предрасположенность, сахарный диабет или неправильный образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

— Чаще всего у молодых людей есть наследственная предрасположенность к инсульту. Родственники передают нам огромное количество болезней. Также нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет могут сыграть большую роль. Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту, — объяснил специалист.

Врач заверил, что инсульт в раннем возрасте не гарантирует скоропостижную смерть.

— Я уверен, что ранний инсульт может никак не отразиться на продолжительности жизни человека. Все зависит от типа инсульта и его последствий. Многие из них оперируют, и человек продолжает жить долгие годы обычной жизнью, — отметил медик.

Серебрянский добавил, что главное — регулярно проходить обследования и вовремя выявлять предпосылки инсульта. Тогда его можно будет предотвратить.

Ранее главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Заур Шугушев рассказал «Вечерней Москве», какие могут быть последствия после инсульта и как его предотвратить.