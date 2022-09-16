Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Не только деменция: какие болезни ухудшают память

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Не только деменция: какие болезни ухудшают память
Фото: Unsplash

Проблемы с памятью могут возникать у человека при разных обстоятельствах. В связи с этим человеку важно следить за своим здоровьем на ранних этапах любого заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

По словам врача, память может ухудшиться из-за:

  • последствий травматических воздействий;
  • перенесенной инфекции;
  • заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой;
  • сахарного диабета;
  • заболеваний эндокринной системы.

— Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясение мозга в анамнезе. Также память страдает на фоне перенесенной инфекции, например, коронавируса. Многие ковидники жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция, — пояснил Евдокимов.

Врач также рассказал, что на память влияют сахарный диабет и различные заболевания эндокринной системы. По его словам, болезни щитовидной железы могут приводить к нарушениям метаболических процессов в головном мозге и проявляться в виде снижения памяти и внимания.

Также врач обозначил причины возникновения забывчивости.

— Забывчивость может говорить о проблемах здоровья и об общей усталости человека. Также она может проявляться при хроническом стрессе или депрессии. Помимо этого, подобное явление может говорить о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании. Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе, — заключил Евдокимов.

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте