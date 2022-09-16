Не только деменция: какие болезни ухудшают память

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Проблемы с памятью могут возникать у человека при разных обстоятельствах. В связи с этим человеку важно следить за своим здоровьем на ранних этапах любого заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

По словам врача, память может ухудшиться из-за:

последствий травматических воздействий;

перенесенной инфекции;

заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой;

сахарного диабета;

заболеваний эндокринной системы.

— Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясение мозга в анамнезе. Также память страдает на фоне перенесенной инфекции, например, коронавируса. Многие ковидники жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция, — пояснил Евдокимов.

Врач также рассказал, что на память влияют сахарный диабет и различные заболевания эндокринной системы. По его словам, болезни щитовидной железы могут приводить к нарушениям метаболических процессов в головном мозге и проявляться в виде снижения памяти и внимания.

Также врач обозначил причины возникновения забывчивости.

— Забывчивость может говорить о проблемах здоровья и об общей усталости человека. Также она может проявляться при хроническом стрессе или депрессии. Помимо этого, подобное явление может говорить о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании. Первое, с чего нужно начать, — это с разбора режима жизни человека и его дня. Выяснить, насколько человек хорошо высыпается, питается, не перегружается ли он на работе, — заключил Евдокимов.