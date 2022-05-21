Врач-гериатр Конев назвал заболевание, с которым можно перепутать болезнь Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера на определенных этапах можно спутать с другим заболеванием в силу схожей симптоматики. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев.

— С сосудистой деменцией. Атеросклероз сосудов головного мозга и сосудистая деменция очень близки по своей клинической картине и протекают примерно одинаково, — отметил он в интервью «ВМ».

Однако врач уточнил, что сосудистая деменция «более благоприятная болезнь» и протекает сама по себе намного дольше. По его словам, жить с подобным заболеванием возможно дольше, чем с болезнью Альцгеймера.

При этом эксперт заявил, что человеку в случае возникновения подозрений, связанных с появлением болезни Альцгеймера, стоит обратиться к неврологу, геронтологу или гериатру.

Кроме того, Конев назвал первый симптом болезни Альцгеймера.

А врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов в беседе с «ВМ» рассказал об афазии — одной из форм альцгеймеровской деменции или первичной прогрессирующей патологии. По его словам, предотвратить болезнь практически невозможно, все дегенеративные процессы в организме можно только отсрочить в период преддеменции, если начать курс лечения.