Одна из форм деменции: невролог рассказал, что такое афазия и можно ли ее вылечить

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Афазия — это одна из форм альцгеймеровской деменции или первичной прогрессирующей патологии. Предвестником болезни является снижение когнитивных функций, затуманенность мозга, забывание имен и названий некоторых предметов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов.

По его словам, предотвратить болезнь практически невозможно, все дегенеративные процессы в организме можно только отсрочить в период преддеменции, если начать курс лечения:

— Лечение производится ферментами холинэстераза, которые расщепляют межсиноптические связи, где расположены нервные клетки. Там же сконцентрированы участки, отвечающие за функцию памяти, которые тоже благодаря препаратам продолжают работать своими клетками.

Эксперт уверен, что отсрочить болезнь можно, а вернуть вспять — вряд ли. По его словам, человек с подобным диагнозом в ближайшие несколько лет не сможет полноценно заниматься профессиональной деятельностью, говорить, коммуницировать с людьми:

— При такой болезни человек сохраняет самостоятельность: возможность ходить, оплачивать покупки и иные активности. При прогрессивном течении заболевания человеку нужна помощь в быту и поддержка, иначе он не выживет.

Какой-то период — два-три года человек сможет себя самостоятельно обслуживать, но восприятие новых знаний или освоение новых технологий происходит с трудом, а потом эти возможности и вовсе утрачиваются.

Сам термин «афазия» означает утрату речевой функции и внутренней потребности говорить и воспринимать информацию через слух. При этом утрачивается возможность называть предметы правильными именами:

— Еще одна особенность: человек может смотреть один и тот же фильм изо дня в день и считать, что смотрит его в первый раз. Также возникают эмоционально-поведенческие нарушение и агрессия.

Причины развития болезни могут быть разными, но чаще всего они связаны с травмами головы и малоподвижным образом жизни.

Голливудская звезда Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Всемирно известный актер страдает от афазии — расстройства речи.