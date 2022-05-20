Чем опасна болезнь Альцгеймера

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В мире ежегодно выявляется порядка 10 миллионов случаев болезни Альцгеймера. Кроме того, заболевание выходит на пятое место среди причин смерти. «Вечерняя Москва» пообщалась с профессором кафедры поликлинической терапии, врачом-гериатром Юрием Коневым, чтобы узнать, почему так опасна эта болезнь, можно ли ее вылечить и есть ли способы предугадать развитие заболевания.

— Юрий Владимирович, количество заболевших Альцгеймером сильно выросло в последние годы. Почему так происходит?

— Мы столкнулись с этой проблемой, потому что постепенно увеличилась продолжительность жизни. Это привело к тому, что вылезли те болезни, которые раньше не были частыми. Одна из них — болезнь Альцгеймера, она развивается в зрелых возрастных когортах. Люди стали жить дольше, медицина немного развилась, и постепенно болезнь Альцгеймера выходит на одно из первых мест среди возраст-ассоциированных заболеваний. Чем дальше будет увеличиваться продолжительность жизни, тем больше вылезет заболеваний, о которых мы даже не представляем сейчас.

— В каком возрасте чаще всего диагностируют эту болезнь?

— Есть раннее начало, есть позднее. Может начаться даже до 50 лет, но на практике это не так часто встречается. У человека происходят изменения белкового обмена, образуются нейрофибриллярные сплетения. Этот процесс необратим и практически не поддается никакому воздействию.

— По каким симптомам человек может определить, что столкнулся с болезнью Альцгеймера?

— Прежде всего, это дефицит познавательной сферы или еще он называется «когнитивный дефицит» — то, что мы называем старческой забывчивостью. Это выражается в неспособности усваивать новое. Человек забывает события, которые произошли недавно, при этом хорошо помнит события из молодости и зрелости. А вот кратковременная память страдает одной из первых.

— Что именно приводит к болезни Альцгеймера?

— Если бы мы знали, то могли бы ее лечить. Причины неизвестны: процентов 85 в науке — известные факты, а процентов 15 — неизвестны. Болезнь Альцгеймера относится к этим 15 процентам.

— И даже версий никаких нет?

— Это нарушение белкового обмена. Белковый обмен — примерно как вселенная с ее разновидностями звездных систем. Вмешаться в этот процесс пока не удается. Большинство болезней мы до сих пор не можем лечить. Мы можем в лучшем случае перенести их в хроническую форму с немалым числом обострений.

— Может быть, известно, кто находится в группе риска?

— Хронические заболевания не являются факторами риска — во всяком случае официально. С определенной достоверностью можно предположить только по наследственным факторам. Если в вашем роду были больные Альцгеймером, то шансы есть, причем такие: если болезнь была у мужчин и вы — мужчина, то риски высокие. Если вы женщина и болезнь Альцгеймера была по мужской линии, шансы ваши невелики. Так называемый гендерный тип наследования. Вероятность выше, если болезнь была именно у родителей.

К сожалению, шансы заболеть болезнью Альцгеймера растут с возрастом. Чем дольше вы живете на свете, тем больше у вас шансов заболеть этой болезнью.

— Есть ли какой-то возраст, в котором вероятность заболеть близка к стопроцентной?

— Нет, стопроцентной вероятности нет даже у тех, у кого мама и папа были больны Альцгеймером. Генетика очень причудлива в своей мозаичной структуре. После того как был расшифрован геном в 2003 году, казалось, нам будет все понятно. Оказалось, это далеко не так: мозаика генов настолько разнообразна при разных заболеваниях, что даже с помощью суперкомпьютера не удается рассчитать вероятности.

— Сколько человек может прожить с болезнью Альцгеймера, если она диагностирована?

— Два-два с половиной года. Это практически гарантированный приговор. Стоит вспомнить Рональда Рейгана: когда у него была установлена болезнь Альцгеймера в 80 с небольшим лет, ему было предоставлено право попрощаться с нацией. Его, конечно, хорошо лечили, но пускать во внешний мир не представлялось возможным, он уже себя не контролировал. Мы сейчас следим за Байденом — вот вам наглядный пример. А Леонид Брежнев — мы все видели, как у него развивалась болезнь.

— Как протекает последняя стадия Альцгеймера?

— Это деменция, для нее характерно полное невосприятие окружающего мира. Когда болезнь только начинает развиваться, это невосприятие менее выраженное. Забывчивость, старческая суетливость — мы ее чаще всего называем старческими изменениями личности.

— Как именно люди умирают при такой болезни?

— Просто останавливается сердце. Какого-то особенного процесса тут нет. Центры нейрорегуляции постепенно замещаются соединительной тканью (даже не соединительной тканью, а белковым амилоидом).

— Если это заболевание невозможно вылечить, то, может быть, его можно хотя бы взять под контроль?

— Можно попытаться притормозить развитие этой болезни: есть лекарственные формы, которые, по некоторым данным, тормозят развитие болезни Альцгеймера. Но нужно ли это? Качество жизни при таком заболевании невысоко.

— Болезнь Альцгеймера можно с чем-то спутать?

— Конечно — с сосудистой деменцией. Атеросклероз сосудов головного мозга и сосудистая деменция очень близки по своей клинической картине и протекают примерно одинаково. Только сосудистая деменция более благоприятная и дольше течет. Если у вас сосудистая деменция, шансы на более продолжительную жизнь увеличиваются.

— К какому специалисту нужно обращаться, если у человека есть подозрения, что он болен Альцгеймером?

— К неврологу, но вообще есть геронтолог и гериатр. Гериатр — пока не так часто встречающаяся специальность, но она постепенно развивается. Возраст-ассоциированные заболевания — его прерогатива.