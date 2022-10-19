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Эрдоган заявил, что в Турции создадут газовый хаб для поставок в Европу

Георгий Соланович
В мире
Эрдоган заявил, что в Турции создадут газовый хаб для поставок в Европу
Фото: Администрация президента РФ

Газовый хаб, через который Россия сможет поставлять «голубое топливо» в Европу, создадут в Турции. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 октября.

По словам турецкого лидера, о создании хаба он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

— Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию, — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте. Его слова передает РИА Новости.

Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия может переместить утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции. По словам президента, это будет возможно после создания в республике хаба, который станет крупнейшим в Европе. Такой шаг, подчеркнул российский лидер, имеет экономическую целесообразность. Помимо этого, южный маршрут значительно безопаснее.

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