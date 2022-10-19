Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные фонтаны подготовили к зимнему сезону

Лейла Алиева
Город
Столичные фонтаны подготовили к зимнему сезону
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Работы по консервации фонтанов к зимнему сезону завершились в столице. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки, — рассказал он.

Фонтаны со сложными элементами защищают специальными конструкциями. При этом зимой специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Для этого они проведут проверку ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

1 октября в Москве завершился сезон работы городских фонтанов. В столице работало около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

Петр Бирюков Москва Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте