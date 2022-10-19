Столичные фонтаны подготовили к зимнему сезону

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Работы по консервации фонтанов к зимнему сезону завершились в столице. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки, — рассказал он.

Фонтаны со сложными элементами защищают специальными конструкциями. При этом зимой специалисты будут готовить фонтаны к новому сезону. Для этого они проведут проверку ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.

1 октября в Москве завершился сезон работы городских фонтанов. В столице работало около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.