Эксперт оценила ситуацию на рынке недвижимости

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Действительный член Российского Общества Оценщиков, эксперт по недвижимости Юлия Савиных оценила ситуацию на рынке недвижимости.

Он отметил, что в основном граждане продолжают покупать недвижимость, прежде всего эконом-класса и для собственного проживания. Случаются разовые сделки с большими скидками, но в целом цены стабильны и не меняются.

— Несмотря на то, что предложений на рынке действительно много, средняя стоимость остается квадратного метра остается в рамках колебаний 3-6 процента, что за год несущественно, — пояснил он в комментарии aif.ru.

В 2022 году объемы ввода жилья в России выросли на 44 процента, и именно с этим связано повышение предложений на рынке, добавила эксперт.

Эксперт отметила, что покупать жилье нужно с холодной головой, проведя фактический анализ рынка и руководствуясь своими возможностями и целями.

Аналитик Алексанлр Иванов ранее сообщил, что растет доля покупателей на рынке, которые готовы платить наличными деньгами. Они хотят вложить сбережения в недвижимость, дабы защитить их от инфляции, передает Царьград.

Москва реализовала на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости на сумму 43,5 миллиарда рублей с начала текущего года.