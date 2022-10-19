Синоптик посоветовала столичным автомобилистам перейти на зимнюю резину в эти выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичным автомобилистам стоит перейти на зимнюю резину уже в эти выходные в связи с понижением среднесуточной температуры, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 19 октября.

— Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом, — отметила синоптик.

По ее словам, сцепление летней резины с дорогой ухудшается при температуре ниже или равной 5 градусам тепла. К концу недели, подчеркнула она, ночью температура в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье возможны заморозки до -2 градусов, передает РИА Новости.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.