Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик посоветовала столичным автомобилистам перейти на зимнюю резину в эти выходные

Георгий Соланович
Город
Синоптик посоветовала столичным автомобилистам перейти на зимнюю резину в эти выходные
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичным автомобилистам стоит перейти на зимнюю резину уже в эти выходные в связи с понижением среднесуточной температуры, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 19 октября.

— Я считаю, что уже в эти выходные надо начинать смену автомобильной резины с летней на зимнюю, хотя и опасных осадков в виде снега в Москве не ожидается. Среднесуточная температура становится довольно низкой, поэтому качество летней резины ухудшается, она становится более твердой, и у нее снижается коэффициент сцепления с асфальтом, — отметила синоптик.

По ее словам, сцепление летней резины с дорогой ухудшается при температуре ниже или равной 5 градусам тепла. К концу недели, подчеркнула она, ночью температура в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов тепла, а в Подмосковье возможны заморозки до -2 градусов, передает РИА Новости.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.

Автомобили Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте