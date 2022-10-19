Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Новатор Москвы»

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Новатор Москвы»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жителям столицы рассказали о проектах, ставших победителями конкурса «Новатор Москвы», среди которых тарелки из соломы, экологичное моторное масло и созданные в пробирке искусственные сосуды.

Так, в номинации «Меняющие реальность» победу одержал коллектив авторов во главе с Федором Беломоевым, который создал коммуникатор «ВиброБрайль» для людей, у которых есть одновременные нарушения слуха, зрения и речи.

— Наш коммуникатор решает проблему ситуативного общения. Устройство висит у пользователя на шее, что позволяет достаточно легко общаться с ним аудиально: слышащий человек говорит, а устройство передает пользователю речь уже переработанной на азбуку Брайля. Внешне это выглядит так: пользователь держит в руках устройство, похожее на смартфон, и под пальцами «видит» речь собеседника, — рассказал Беломоев.

В настоящее время исследователи работают над второй версией коммуникатора, который можно будет синхронизировать со смартфоном.

В направлении «Медицина и фармацевтика» победил проект Sci-Store по разработке отечественной биокомпонентной базы реагентов, который принадлежит коллективу биологов под руководством Натальи Лобкаевой.

Реагенты могут использоваться для научных исследований и регенеративной медицины, в том числе выращивания искусственных тканей и протезов кровеносных сосудов, биоинженерных костей.

— Это была импортозависимая история: приходилось долго ждать реагенты, много заказывать, у них была высокая стоимость. А наши ресурсы, навыки, умения и опыт позволили создавать необходимые компоненты самим. Надо было закрывать свои потребности. И когда у нас стало получаться, мы начали делиться разработкой с коллегами и потихоньку выводить продукт на рынок, — отметила руководитель проекта.

Победителем в направлении «Транспорт и логистика» стал коллектив под руководством кандидата технических наук Сергея Мамыкина, разработавший экологически чистые моторные масла Cupper, предназначенные для водного транспорта. Уникальная технология позволяет снизить износ деталей при трении.

Победителем в номинации «Проект будущего» в направлении «Экология и охрана окружающей среды» стала разработка биоразлагаемой и съедобной одноразовой посуды Cleapl. Ее автору Ивану Захарову принадлежит идея создания продукта из растительного сырья с минимальной себестоимостью — около 60 рублей за килограмм.

Посуда изготавливается из пшеничной соломы и конопляных стеблей. Аналогов подобной технологии нет в мире.

Иван Захаров отметил: несмотря на то, что посуда называется съедобной, людям она не понравится на вкус. Он уточнил, что «съедобность» — это термин из английского языка, который означает безопасность сырья для человека, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале октября в столице завершился ежегодный конкурс для изобретателей «Новатор Москвы», главную награду получили авторы 18 проектов. Участники конкурса состязались в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Проекты конкурсантов могли представлять собой новые идеи, готовящиеся к выпуску и уже серийные продукты, которые нашли своего пользователя.

Конкурсы победа Инновации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы полюбили покупать

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пулеметчик не спит

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте