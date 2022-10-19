Москвичам рассказали о проектах победителей конкурса «Новатор Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жителям столицы рассказали о проектах, ставших победителями конкурса «Новатор Москвы», среди которых тарелки из соломы, экологичное моторное масло и созданные в пробирке искусственные сосуды.

Так, в номинации «Меняющие реальность» победу одержал коллектив авторов во главе с Федором Беломоевым, который создал коммуникатор «ВиброБрайль» для людей, у которых есть одновременные нарушения слуха, зрения и речи.

— Наш коммуникатор решает проблему ситуативного общения. Устройство висит у пользователя на шее, что позволяет достаточно легко общаться с ним аудиально: слышащий человек говорит, а устройство передает пользователю речь уже переработанной на азбуку Брайля. Внешне это выглядит так: пользователь держит в руках устройство, похожее на смартфон, и под пальцами «видит» речь собеседника, — рассказал Беломоев.

В настоящее время исследователи работают над второй версией коммуникатора, который можно будет синхронизировать со смартфоном.

В направлении «Медицина и фармацевтика» победил проект Sci-Store по разработке отечественной биокомпонентной базы реагентов, который принадлежит коллективу биологов под руководством Натальи Лобкаевой.

Реагенты могут использоваться для научных исследований и регенеративной медицины, в том числе выращивания искусственных тканей и протезов кровеносных сосудов, биоинженерных костей.

— Это была импортозависимая история: приходилось долго ждать реагенты, много заказывать, у них была высокая стоимость. А наши ресурсы, навыки, умения и опыт позволили создавать необходимые компоненты самим. Надо было закрывать свои потребности. И когда у нас стало получаться, мы начали делиться разработкой с коллегами и потихоньку выводить продукт на рынок, — отметила руководитель проекта.

Победителем в направлении «Транспорт и логистика» стал коллектив под руководством кандидата технических наук Сергея Мамыкина, разработавший экологически чистые моторные масла Cupper, предназначенные для водного транспорта. Уникальная технология позволяет снизить износ деталей при трении.

Победителем в номинации «Проект будущего» в направлении «Экология и охрана окружающей среды» стала разработка биоразлагаемой и съедобной одноразовой посуды Cleapl. Ее автору Ивану Захарову принадлежит идея создания продукта из растительного сырья с минимальной себестоимостью — около 60 рублей за килограмм.

Посуда изготавливается из пшеничной соломы и конопляных стеблей. Аналогов подобной технологии нет в мире.

Иван Захаров отметил: несмотря на то, что посуда называется съедобной, людям она не понравится на вкус. Он уточнил, что «съедобность» — это термин из английского языка, который означает безопасность сырья для человека, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале октября в столице завершился ежегодный конкурс для изобретателей «Новатор Москвы», главную награду получили авторы 18 проектов. Участники конкурса состязались в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Проекты конкурсантов могли представлять собой новые идеи, готовящиеся к выпуску и уже серийные продукты, которые нашли своего пользователя.