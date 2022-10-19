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Опрос: Больше половины британцев поддерживают отставку Лиз Трасс

Василий Плиткин
В мире
Опрос: Больше половины британцев поддерживают отставку Лиз Трасс
Фото: МИД РФ

Более половины жителей Великобритании поддержали отставку премьер-министра Лиз Трасс. Такие данные приводит компания Ipsos в исследовании, опубликованном 19 октября.

Согласно опросу, проведенному с 14 по 17 октября, 53 процента респондентов поддержали уход Трасс с поста премьера. Против ее отставки выступили 20 процентов опрошенных.

Кроме того, всего лишь 13 процентов британцев полагают, что Консервативная партия под руководством Лиз Трасс сможет победить на следующих выборах в парламент. 78 процентов респондентов уверены, что этого не случится.

Также опрос показал, что большинство британцев не доверяют экономической политике консерваторов. Поддержали ее всего 17 процентов опрошенных. У экономической программы их основных конкурентов из Лейбористской партии при этом тоже нет полной поддержки — ее разделяют 40 процентов респондентов.

Почти сто британских парламентариев написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.

Представители тори объяснили, что причиной фиаско Трасс стало опрометчивое увольнение министра финансов Великобритании и проведение странной экономической политики.

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