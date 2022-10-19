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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ был опубликован в среду, 19 октября.

Согласно документу, органы исполнительной власти четырех регионов наделяются полномочиями, предусмотренными Федеральным конституционным законом «О военном положении». Кроме того, власти получили право проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики.

Новость дополняется.

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