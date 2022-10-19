Военное положение в регионах России: почему его ввели и что это означает

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В четырех регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — президентским указом введено военное положение. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое военное положение?

— Под военным положением понимается особый правовой режим, который вводится на всей территории России или в отдельных ее частях. Описывается этот режим в Федеральном конституционном законе «О военном положении», — ответил «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

В документе прописаны два основания для введения военного положения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии.

Что понимается под агрессией против РФ?

По закону агрессией против РФ признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости, а именно:

вторжение или нападение на территорию РФ;

бомбардировка территории РФ;

блокада российских портов или берегов;

нападение на ВС РФ;

предоставление государством территории для атаки на РФ;

засылка на территорию РФ наемников.

Как вводится военное положение?

Ввести военное положение может только президент России. Соответствующий указ он должен отправить на утверждение в верхнюю палату российского парламента.

— После чего Совфед должен одобрить военное положение в течение 48 часов. Если Совфед отклоняет указ президента, то он теряет свою силу уже на следующий день, — пояснил Дмитрий Краснов.

Как введение военного положения повлияет на жизнь в стране?

В период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев. Экономика страны может перестраиваться под нужды армии.

Полный список мер, применяемых на территории, где введено положение, прописан все в том же законе. Вот некоторые из них:

комендантский час;

военная цензура;

запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны;

запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов;

изъятие у граждан имущества в пользу государства (в будущем это должны компенсировать);

привлечение граждан к работам для нужд обороны;

сухой закон.

Экономику переведут на мобилизационные рельсы

Само по себе введение военного положения не означает перехода экономики в режим мобилизации. Однако новые реалии, скорее всего, потребуют изменений в экономической сфере.

В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что стране предстоит продолжить начатую после введения санкций перестройку экономики. На этом этапе, как полагает эксперт, можно наблюдать ряд трендов:

увеличение компонента госзаказа, особенно в ОПК;

поддержка производств, которые нужны здесь и сейчас;

стимулирование выпуска определенных видов продукции.

При этом, по мнению Беляева, ожидать перехода экономики на мобилизационные рельсы не стоит, так как это противоречит рыночным принципам.

Когда могут отменить военное положение?

Военное положение отменяется так же, как и вводится, — президентским указом. В законе указано, что отмена военного положения возможна «после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения».