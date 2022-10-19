Военное положение в регионах России: почему его ввели и что это означает

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В четырех регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — президентским указом введено военное положение. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое военное положение?
— Под военным положением понимается особый правовой режим, который вводится на всей территории России или в отдельных ее частях. Описывается этот режим в Федеральном конституционном законе «О военном положении», — ответил «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
В документе прописаны два основания для введения военного положения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии.
Что понимается под агрессией против РФ?
По закону агрессией против РФ признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости, а именно:
Как вводится военное положение?
Ввести военное положение может только президент России. Соответствующий указ он должен отправить на утверждение в верхнюю палату российского парламента.
— После чего Совфед должен одобрить военное положение в течение 48 часов. Если Совфед отклоняет указ президента, то он теряет свою силу уже на следующий день, — пояснил Дмитрий Краснов.
Как введение военного положения повлияет на жизнь в стране?
В период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев. Экономика страны может перестраиваться под нужды армии.
Полный список мер, применяемых на территории, где введено положение, прописан все в том же законе. Вот некоторые из них:
Экономику переведут на мобилизационные рельсы
Само по себе введение военного положения не означает перехода экономики в режим мобилизации. Однако новые реалии, скорее всего, потребуют изменений в экономической сфере.
В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что стране предстоит продолжить начатую после введения санкций перестройку экономики. На этом этапе, как полагает эксперт, можно наблюдать ряд трендов:
При этом, по мнению Беляева, ожидать перехода экономики на мобилизационные рельсы не стоит, так как это противоречит рыночным принципам.
Когда могут отменить военное положение?
Военное положение отменяется так же, как и вводится, — президентским указом. В законе указано, что отмена военного положения возможна «после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения».