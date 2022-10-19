Телефонные мошенники обманули четверых пенсионеров в Новой Москве на 2,2 миллиона рублей

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Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Мошенники обманули четверых пенсионеров в ТиНАО, похитив 2,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе окружного УВД в среду, 18 октября.

По данным ведомства, последней их жертвой стала 85-летняя жительница Новой Москвы. Пенсионерке позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Девушка рассказала, что стала виновницей серьезного ДТП и что ей нужна помощь. После этого с пожилой женщиной связалась еще одна гражданка, заявившая, что она — следователь. Мошенница сообщила, что для непривлечения родственницы к ответственности необходима крупная сумма денег, которую нужно передать ее помощнику.

Пенсионерка согласилась на условия злоумышленников. Она собрала 300 тысяч рублей и передала их пришедшему неизвестному мужчине.

Позже жертва связалась с родственниками. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Южнобутовской улице. Им оказался 46-летний ранее судимый мужчина. На момент поимки злоумышленник уже перевел деньги пособникам.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен еще к трем аналогичным преступлениям на территории ТиНАО. Суммарный ущерб от его деятельности превысил 2,2 миллиона рублей.

По данному факту были возбуждены четыре уголовных дела по разным частям статьи «Мошенничество». Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Полиция ищет сообщников подозреваемого.

Еще один инцидент, связанный с мошенничеством, произошел в Подмосковье. Мужчина пообещал помочь знакомой продать машину и вместо этого угнал автомобиль.