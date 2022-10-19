Минобороны: Армия России продолжает наносить удары по военным объектам Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие в течение дня продолжали наносить ракетные удары по объектам военной промышленности и энергетики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 19 октября.

— В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Так, в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике были поражены семь пунктов управления войск. Помимо этого, в районе населенных пунктов Червона Долина, Новогригоровка и Березнеговатое Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три склада с боеприпасами, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

10 октября российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем глава государства заявил, что украинское правительство использует террористические методы, вследствие чего был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.