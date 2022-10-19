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Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала законопроект о принудительном лицензировании контента

Ирина Игнатенко
Общество
Ассоциация владельцев кинотеатров поддержала законопроект о принудительном лицензировании контента
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу сенаторов о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства. Об этом заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

По мнению Исаева, инициатива Совфеда поможет кинотеатрам выжить. Он отметил, что в настоящее время многие кинотеатры находятся на грани закрытия, так как нет достаточного количества российского контента для показа на больших экранах.

— Законопроект, предложенный Совфедом, нужно срочно принимать, без него киноиндустрия в течение полугода прекратит свое существование, — отметил Исаев в комментарии НСН.

До этого комитет Совета Федерации по экономической политике предложил законопроект о принудительном лицензировании контента. Эта мера позволит легально показывать фильмы покинувших российский рынок голливудских студий и выплачивать авторское вознаграждение правообладателям через госструктуры.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы с 20 по 23 октября пройдет XXII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

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