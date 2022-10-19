«Мысли на перспективу»: зачем России, Турции и Европе газовый хаб

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В Турции возможно организовать газовый хаб для торговли энергоресурсами между Россией и Европой, однако создание инфраструктуры для этого займет несколько лет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя соответствующее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в текущий момент нарастить поставки российского газа через Турцию невозможно.

— «Турецкий поток» работает на полную мощность, и увеличить поставки сейчас нельзя. В нем 32 миллиарда кубических метров газа, две трубы по 16 миллиардов. Одна труба идет на нужды Турции, вторая — в Европу, Болгарию. Это «мысли на перспективу». Эрдоган просто согласился с тем, чтобы сделать из Турции газовый хаб. Придется строить инфраструктуру — это достаточно большие вложения и время, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил Демидов, даже при небольших объемах поставок понадобится проект наподобие «Северного потока». На создание инфраструктуры будет нужно около трех лет, уточнил аналитик.

Эксперт отметил, что данный проект может иметь перспективы.

— Думаю, в Европе идея такого хаба вызвала удивление, хотя для них Турция будет более договороспособным партнером, чем Россия. Эти договоренности могут и реализоваться. Не исключаю, что проектные работы могут вестись уже сейчас, а строительство начнется в следующем году, — заключил Демидов.

В Турции создадут хаб, через который Россия сможет поставлять газ в Европу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 октября. По его словам, о создании хаба он договорился с президентом России Владимиром Путиным.