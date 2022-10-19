Похищенный недалеко от кладбища москвич сбежал от вымогателей

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 6, Хованское Центральное кладбище Карта всех событий

Житель столицы смог самостоятельно сбежать от похитителей и обратиться в полицию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 19 октября.

По ее словам, двое мужчин напали на пострадавшего недалеко от Хованского кладбища на территории столичного поселения Сосенское 7 октября. Злоумышленники избили жертву 1998 года рождения, порезали ножом руку и ногу, после чего силой затолкали его в машину.

Преступники возили жертву по разным локациям города, продолжая бить и требуя, чтобы он выплатил им 315 тысяч рублей. Не получив желаемого, злоумышленники привезли пострадавшего в квартиру на улице Родниковой, где держали его в заложниках и продолжали требовать денег за освобождение.

Ранним утром 12 октября мужчина воспользовался тем, что похитители утратили бдительность, и сбежал. Сразу после побега потерпевший обратился в полицию.

По данному факту были возбуждены уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением оружия и из корыстных побуждений». Подозреваемых задержали. Ими оказались 22-летний и 32-летний мужчины.

Следствие установило, что похищенный со злоумышленниками не был знаком, а работал курьером, и в злополучный день он прибыл к подозреваемым для передачи информации по финансовым операциям.

В ближайшее время СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожая история произошла в центре столицы. Мужчину похитили и увезли в Подмосковье, чтобы потребовать у его родственников выкуп в размере 400 тысяч рублей.