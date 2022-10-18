Двое мужчин похитили человека в центре столицы ради выкупа

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Двое мужчин похитили человека в центре столицы, после чего потребовали у родственников пострадавшего выкуп. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 18 октября.

По ее словам, 13 октября злоумышленники подстерегли жертву у одного из жилых домов на улице Земляной Вал. Они напали на мужчину и, угрожая убийством, посадили его в автомобиль.

Вместе с похищенным гражданином преступники ездили по Москве и Московской области, звоня родственнику потерпевшего из разных локаций, и требовали выкуп в размере 400 тысяч рублей.

Деятельность похитителей пресекли полицейские из Балашихи, которые остановили подозрительный автомобиль для проверки документов и обнаружили в нем связанного человека. Подозреваемых — 24- и 36-летнего граждан Узбекистана — задержали.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия в крупном размере».

В настоящий момент со злоумышленниками проводятся следственные действия.

Еще одно похищение произошло в столице в 2021 году. Злоумышленники силой посадили мужчину в машину и потребовали 200 тысяч рублей выкупа. Пострадавший смог сбить цену до 50 тысяч рублей, после чего его отпустили. Теперь преступники предстанут перед судом.