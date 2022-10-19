«Станет экзотикой»: автоэксперты оценили вероятность продажи бизнеса Volvo в России

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Автомобильный бренд Volvo рассматривает возможность продажи бизнеса в России. Таким образом компания пытается найти способы оптимизации собственной деятельности. Как рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Кирилл Бревдо, вероятность ухода компании с российского рынка очень высока. Это объясняется репутационными рисками бренда:

— Volvo является глобальным брендом и, оставаясь в России, несет репутационные потери. Решение уйти является вполне взвешенным на фоне внешних обстоятельств, — поделился Бревдо.

Он отметил, что в последние месяцы продажи этих автомобилей сократились в разы, поэтому компания не понесет серьезных убытков при остановке бизнеса в РФ.

— Это очередной шаг удаления России от цивилизованного рынка. В данном случае — автомобильного. Любой западный бренд, который покидает нашу страну, означает потерю для нас, а не для них, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Противоположное мнение по этому вопросу выразил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков:

— В случае ухода с российского рынка они потеряют определенную нишу. Я думаю, что сейчас они предпримут решение продать свой бизнес приближенным лицам по франшизе. Скорее всего, компания уходит для того, чтобы вернуться, — предположил экономист.

Покупка через «серых» дилеров

Как пояснил автоэксперт, в России всегда существовали «серые» дилеры, которые занимались продажей экзотических авто в страну.

— Все, что уходит из России, автоматически становится экзотикой. Поэтому Volvo станет экзотической моделью на российском рынке, но появятся компании, которые решат возить эту марку машин в Россию, — рассказал Бревдо.

Он подчеркнул, что цены на них вырастут, но это не связано с уходом бренда с российского рынка, а является тенденцией роста цен на автомобили в России.