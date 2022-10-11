Nissan ушел из России. Что с техобслуживанием и где брать запчасти?

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Японский автопроизводитель Nissan продал свой бизнес в России. Что ожидает российские активы компании, кто теперь будет заниматься техобслуживанием машин этой марки и где брать запчасти, разбиралась «Вечерняя Москва».

Кому перейдут активы Nissan

Расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan приостановил работу еще 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Спустя семь месяцев, 11 октября, исполнительный комитет компании одобрил продажу своей российской «дочки» — предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — российскому государству. Параметры сделки таковы:

Nissan передает 100 процентов своих российских активов институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу;

в числе активов — петербургский завод со всей технической и научной базой, а также центр продаж и маркетинга в Москве;

обслуживанием автомобилей и налаживанием поставок деталей будет заниматься «АвтоВАЗ»;

Nissan имеет право обратного выкупа в течение шести лет.

В мае по похожей схеме российский рынок покинула компания Renault — французский партнер Nissan по альянсу.

В Минпромторге заявили, что сделка позволит сохранить работоспособность активов Nissan и порядка двух тысяч рабочих мест. В свою очередь президент Nissan Макото Учида назвал сделку «наилучшим решением, чтобы поддержать сотрудников». Из-за ухода из России компания потеряет 686 миллионов долларов.

Кто займется техобслуживанием

По данным «Автостата», в России свыше двух миллионов легковых автомобилей Nissan, что составляет почти 5 процентов от общего автопарка россиян. Кто же обеспечит их техобслуживание? По условиям сделки — «АвтоВАЗ».

Российский автопроизводитель уже сообщил, что возьмет под свой контроль центральный склад запчастей Nissan и организует поставку деталей и расходных материалов.

— Нашими главными целями являются обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса, — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто надеется, что в случае с Nissan будет организована такая же система гарантии и снабжения запчастями, как это сделали в ситуации с Renault.

— В мае были подписаны договоры на приемлемых условиях, так что особенных проблем с запчастями Renault нет. Сейчас этим занимаются и бывшие дилеры Renault, которые перезаключили договор с «АвтоВАЗом», и отдельные автосервисы. Так что все нормально, — рассказал «ВМ» Моржаретто.

Цена владения

С начала года автомобильные запчасти подорожали в России на 40–60 процентов, что привело и к росту совокупных затрат автовладельцев. С учетом пяти параметров — топливо (из расчета на 100 тысяч километров), техобслуживание, зимние шины, ОСАГО и налог — годовая стоимость владения Nissan в Москве и области составит (по данным сервиса «Цена Авто»):