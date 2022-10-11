Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Nissan ушел из России. Что с техобслуживанием и где брать запчасти?

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Nissan ушел из России. Что с техобслуживанием и где брать запчасти?
Фото: shutterstock

Японский автопроизводитель Nissan продал свой бизнес в России. Что ожидает российские активы компании, кто теперь будет заниматься техобслуживанием машин этой марки и где брать запчасти, разбиралась «Вечерняя Москва».

Кому перейдут активы Nissan

Расположенный в Санкт-Петербурге завод Nissan приостановил работу еще 14 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Спустя семь месяцев, 11 октября, исполнительный комитет компании одобрил продажу своей российской «дочки» — предприятия «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» — российскому государству. Параметры сделки таковы:

  • Nissan передает 100 процентов своих российских активов институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу;
  • в числе активов — петербургский завод со всей технической и научной базой, а также центр продаж и маркетинга в Москве;
  • обслуживанием автомобилей и налаживанием поставок деталей будет заниматься «АвтоВАЗ»;
  • Nissan имеет право обратного выкупа в течение шести лет.

В мае по похожей схеме российский рынок покинула компания Renault — французский партнер Nissan по альянсу.

В Минпромторге заявили, что сделка позволит сохранить работоспособность активов Nissan и порядка двух тысяч рабочих мест. В свою очередь президент Nissan Макото Учида назвал сделку «наилучшим решением, чтобы поддержать сотрудников». Из-за ухода из России компания потеряет 686 миллионов долларов.

Кто займется техобслуживанием

По данным «Автостата», в России свыше двух миллионов легковых автомобилей Nissan, что составляет почти 5 процентов от общего автопарка россиян. Кто же обеспечит их техобслуживание? По условиям сделки — «АвтоВАЗ».

Российский автопроизводитель уже сообщил, что возьмет под свой контроль центральный склад запчастей Nissan и организует поставку деталей и расходных материалов.

— Нашими главными целями являются обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса, — заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто надеется, что в случае с Nissan будет организована такая же система гарантии и снабжения запчастями, как это сделали в ситуации с Renault.

— В мае были подписаны договоры на приемлемых условиях, так что особенных проблем с запчастями Renault нет. Сейчас этим занимаются и бывшие дилеры Renault, которые перезаключили договор с «АвтоВАЗом», и отдельные автосервисы. Так что все нормально, — рассказал «ВМ» Моржаретто.

Цена владения

С начала года автомобильные запчасти подорожали в России на 40–60 процентов, что привело и к росту совокупных затрат автовладельцев. С учетом пяти параметров — топливо (из расчета на 100 тысяч километров), техобслуживание, зимние шины, ОСАГО и налог — годовая стоимость владения Nissan в Москве и области составит (по данным сервиса «Цена Авто»):

  • Qashqai (1,2 AT, 115 л. с.) — 148 тысяч рублей;
  • X-Trail (2,0 АТ, 144 л. с.) — 163 тысячи рублей;
  • Terrano (2,0, AT, 143 л. с.) — 187 тысяч рублей;
  • Murano (3,5 AT, 249 л. с.) — 237 тысяч рублей.
Автомобили обслуживание Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте