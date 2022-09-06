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«Эволюты»: что известно о первых российских электромобилях

Илья Ашуров

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«Эволюты»: что известно о первых российских электромобилях
Фото: Официальный Telegram-канал бренда Evolute

На московском велофестивале впервые официально представили три серийные модели электромобилей российской марки Evolute. О том, что известно о новом бренде, — в материале «Вечерней Москвы».

Китайские корни

Электромобили под маркой Evolute начнут производить в сентябре этого года в Липецкой области на заводе российской компании «Моторинвест». В производстве электрокаров также будет участвовать китайская Dongfeng Motor Corporation. В официальном Telegram-канале бренда сообщили, что сборка будет происходить на заводе полного цикла, включающем сварку, окраску и сборку, мощностью более ста тысяч электромобилей в год.

Линейка нового бренда будет состоять из пяти электрокаров: седан под названием I-Pro, минивэн I–Van, кроссовер I-Joy, внедорожник I-Jet, а также еще один кроссовер, название которого пока не уточняется. Приобрести их можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Сочи.

— Гарантия на все модели электромобилей Evolute составит три года или сто тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантийное и техническое обслуживание будет осуществляться через дилерскую сеть, — уточнили в компании.

Цены и характеристики

На сайте Evolute уже можно оставить заявку на предзаказ автомобиля, но официальных цен там нет. ТАСС со ссылкой на источник в компании-производителе сообщил, что планируемая розничная цена седана i-PRO не превысит трех миллионов рублей. С учетом субсидии она составит около двух миллионов рублей.

Что касается характеристик, то на данный момент в официальном канале бренда опубликовали сведения о двух моделях — седане i-PRO и кроссовере i-JOY.

Характеристики седана i-PRO / Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute
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Характеристики седана i-PRO / Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute
Характеристики кроссовера i-JOY / Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute
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Характеристики кроссовера i-JOY / Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute

Судить об этих автомобилях довольно сложно, так как профессиональное сообщество еще с ними не ознакомилось, отметил в беседе с «ВМ» автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Понятно, что это все условно российское. Насколько мне известно, на заводе в Липецке сначала планируется крупноузловая сборка, а потом более углубленная. Пока «эволюты» показывают в основном не профессионалам. Вот и 5 сентября их показали велосипедистам, — говорит эксперт.

Тем не менее оценить характеристики Evolute можно уже сейчас. По данным «Автостата», в России зарегистрировано 16,5 тысячи электромобилей. Самая популярная модель — Nissan Leaf (11 765 штук). Именно с этой моделью уместно сравнить i-PRO.

«Эволюты»: что известно о первых российских электромобилях Сравнение характеристик Nissan Leaf и Evolute i-PRO / Фото: Вечерняя Москва

Выходит, что на бумаге i-PRO вполне конкурентоспособен. Как машина проявит себя на практике, покажет время.

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