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Собянин: В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится

Евгений Жуков
Город
Собянин: В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

По словам главы города, в рамках исполнения указов, принятых президентом России Владимиром Путиным, о дополнительных полномочиях глав субъектов федерации, будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

— При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что поставленные задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, а также гражданской обороне будут решаться соответствующими профильными органами.

Накануне стало известно, что российский лидер ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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