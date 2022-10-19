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Презентация книги «неВойна» пройдет 25 октября в Московском Доме книги

Александр Афонин
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Презентация книги «неВойна» пройдет 25 октября в Московском Доме книги
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 8 Карта всех событий

В Московском Доме книги 25 октября состоится презентация работы члена Союза писателей России Алексея Филатова «неВойна», которая основана на биографиях свидетелей «Норд-Оста». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в среду, 19 октября.

— В названии книги «Война» написана с прописной буквы — и это неспроста. И во времена недавнего конфликта на Кавказе, и сейчас многие понимают, что вне зависимости от официального названия — контртеррористическая или специальная военная операция — она развивается по законам войны, хотим мы того или нет, — поделился писатель.

Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. 23 октября 2002 года гостей театрального центра на Дубровке захватили в заложники террористы. Событие получило название «Норд-Ост».

Книга Филатова посвящена событиям прошлого и настоящего. Она расскажет о ситуации на границах России, гражданское противостояние и про раскол внутри общества.

РКС 17 октября направил обращение с просьбой пояснить, являются ли некоторые сюжеты в произведениях из перечня классической литературы и списка школьной программы пропагандой отрицания семейных ценностей. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в действительности данные факты и сюжеты встречаются.

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