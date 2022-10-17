Более 30 тысяч москвичей оформили единый читательский билет онлайн

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 30 тысяч единых читательских билетов (ЕЧБ) оформили жители Москвы на портале mos.ru. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Электронный ЕЧБ так же, как и бумажный, принимается в любой городской библиотеке, при этом его можно сохранить в смартфоне, а значит, он будет всегда под рукой. Оформить читательский билет онлайн можно и детям, что актуально в течение учебного года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в среднем пользователи mos.ru оформляли около трех тысяч электронных читательских билетов каждый месяц, наибольшее количество из них — почти семь тысяч — было выдано онлайн в январе. К сервису также часто обращались в преддверии летних каникул и нового учебного года.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На заполнение заявки для оформления билета требуется всего несколько минут. Билет автоматически отобразится в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с его номером можно будет показать библиотекарю на экране смартфона, чтобы получить книгу.

Ребенок старше 14 лет может получить читательский билет самостоятельно, для детей младше 14 лет это могут сделать родители или законные представители, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что отечественные издатели сообщили об аномальном подорожании производства книг в России с начала 2022 года. Так, себестоимость производства выросла на 20–30 процентов. По данным издателей, в стране наблюдается нехватка полиграфических мощностей и материалов.