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Российские издатели сообщили об аномальном подорожании производства книг

Полина Долганова
Экономика
Российские издатели сообщили об аномальном подорожании производства книг
Фото: Pixabay

Отечественные издатели сообщили об аномальном подорожании производства книг в России с начала 2022 года. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

Так, себестоимость производства выросла на 20-30 процентов.

По данным издателей, в стране наблюдается нехватка полиграфических мощностей и материалов. Некоторые производители планируют перевозить свои ресурсы в Индию и Иран.

— По отдельным видам изданий, для которых используется высококачественный картон, себестоимость выросла более чем на 30 процентов, — рассказал глава издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов.

По его словам, такая динамика повышения цен на производство является самой аномальной за последние два десятка лет, передает РБК.

Также сообщалось, что с приходом осени традиционное повышение цен ожидалось на яйца, молочную продукцию, колбасу и овощи. Об этом в воскресенье, 14 августа, рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Он отметил, что также незначительно подорожают рыбопродукты, свинина и мясо птицы. Цены же на чай и кофе остаются стабильными в течение года и плавно увеличиваются в рамках инфляции. Влияние на стоимость напитков оказывает только изменения мировой конъюнктуры.

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