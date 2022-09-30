Российские издатели сообщили об аномальном подорожании производства книг

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По данным издателей, в стране наблюдается нехватка полиграфических мощностей и материалов. Некоторые производители планируют перевозить свои ресурсы в Индию и Иран.

По его словам, такая динамика повышения цен на производство является самой аномальной за последние два десятка лет, передает РБК.

Также сообщалось, что с приходом осени традиционное повышение цен ожидалось на яйца, молочную продукцию, колбасу и овощи. Об этом в воскресенье, 14 августа, рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Он отметил, что также незначительно подорожают рыбопродукты, свинина и мясо птицы. Цены же на чай и кофе остаются стабильными в течение года и плавно увеличиваются в рамках инфляции. Влияние на стоимость напитков оказывает только изменения мировой конъюнктуры.