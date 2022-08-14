Экономист перечислил продукты, подорожание которых ожидается в сентябре

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С приходом осени традиционное повышение цен ожидается на яйца, молочную продукцию, колбасу и овощи. Об этом в воскресенье, 14 августа, рассказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Он отметил, что также незначительно подорожают рыбопродукты, свинина и мясо птицы. Цены же на чай и кофе остаются стабильными в течение года и плавно увеличиваются в рамках инфляции. Влияние на стоимость напитков оказывает только изменения мировой конъюнктуры.

По словам эксперта, август является периодом самой низкой цены для фруктов, которые дороже всего стоят в мае и июне. В сентябре происходит плавное увеличение цены и далее она остается стабильной.

Завьялов уточнил, что подорожание хлеба связано не с периодом сбора урожая, а с повышением расходов на производство (на газ, электричество, оборудование, логистику и зарплату сотрудников).

Он подчеркнул, что глобальные мировые изменения и новые санкции требуют поиска новых путей транспортировки. При этом, продолжил эксперт, импортные фрукты, кофе и пальмовое масло дорожают в течение всего постпандемийного периода, передает агентство «Прайм».

Накануне сообщалось, что российские рестораторы заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, но при этом отмечают резкий рост цен на данную продукцию.