Российские рестораторы сообщили о росте цен на рыбу и морепродукты

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Российские рестораторы заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, но при этом отмечают резкий рост цен на данную продукцию. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили представители отрасли.

Уточняется, что местами цена увеличилась на 40-50 процентов.

— Теперь практически все меню основано на отечественной рыбе и морепродуктах: импортный лосось заменили на мурманского, привозные из-за рубежа креветки — на дальневосточные, французские устрицы — на сахалинские и крымские, — отметили в пресс-службе холдинга Pinskiy&Co.

Также в холдинге подчеркнули, что все продукты ничем не уступают импортным аналогам и даже превосходят их по вкусу.

В свою очередь соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов добавил, что цены растут не только на импортные, но и на отечественные продукты. По его словам, сейчас все больше падает целесообразность открытия ресторана с морской кухней. При этом есть острая потребность в продуктах ресторанного уровня: мидии, устрицы, различные виды рыбы, качественное мясо. Но количество фермеров и предпринимателей, которые хотят заниматься такими продуктами минимальное, передает РИА Новости.

До этого ресторатор Андрей Грязнов рассказал «Вечерней Москве» о том, как будет развиваться столичный общепит и кто имеет шанс выжить и увеличить свою долю на рынке.