Две трети молодых россиян предпочитают проводить свободное время за чтением книг

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Около 67 процентов россиян в возрасте от 14 до 35 лет читают книги с той или иной периодичностью. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного в партнерстве с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

— Традиции семейного чтения — это не только замечательное средство воспитания и развития речи ребенка, но и то, что сплачивает семьи и поддерживает преемственность поколений. В русских семьях было принято собираться разными поколениями и читать друг другу книги вслух, — сказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Уточняется, что опрос проходил при помощи онлайн-панели Тет-о-Твет-М. В ходе исследования своим мнением поделилась тысяча респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Согласно представленным данным, 67 процентов опрошенных читают книги хотя бы эпизодически. Еще треть уделяют крайне мало времени чтению. А 40 процентов респондентов в возрасте от 14 до 17 лет не интересуются книгами совсем.

Кроме того, доля читателей заметно выше среди девушек — 72 процента против 57 у юношей. Наибольшую популярность имеет художественная литература. К ней обращаются около 60 процентов опрошенных. Наименее востребованной оказалась научная литература — 22 процента.

— Молодежь — многочисленная и очень важная часть населения России. Выстраивать конструктивную коммуникацию с ее представителями было необходимо всегда, но сегодня значение такой коммуникации возросло еще больше, — заключила руководитель направления специальных проектов Аналитического центра НАФИ Евгения Бычкова.

До этого главный библиограф Центральной государственной детской библиотеки имени Гайдара Оксана Монахова назвала шесть написанных современными писателями книг, которые будет интересно почитать с детьми и подростками.