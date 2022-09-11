Библиограф Монахова посоветовала москвичам шесть книг для чтения с детьми

Фото: Pixabay

Главный библиограф Центральной государственной детской библиотеки имени Гайдара Оксана Монахова назвала шесть написанных современными писателями книг, которые будет интересно почитать с детьми и подростками.

Так, малышам Монахова рекомендовала прочитать произведения «Мой папа ходит по морям» Анастасии Безлюдной и «Детский сад на колесиках» Зули Стадник. По словам библиографа, первая книга поможет ребенку адаптироваться в новой обстановке, а вторая подскажет родителям множество идей для совместного досуга с детьми.

Девочкам и мальчикам постарше эксперт посоветовала ознакомиться с книгами «Курицеведение. Дачная энциклопедия» Барбары Сандри и Франческо Джуббилини и «Лилли и Макс в бабушкином мире» Катлейн Артс.

Произведения помогут детям узнать много нового об одном из самых умных видов птиц, а также узнать о деменции — одном из наиболее распространенных заболеваний в мире.

Для подростков Монахова подобрала «Огни Студеного моря» Ники Свестен и «Самсон (на самом деле Ыыгрых)» Маши Сандлер. Книги помогут юным читателям побороть зависимость от интернета и заставят задуматься над вопросом: вправе ли человек распоряжаться судьбами животных ради достижения великой цели, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2 по 5 сентября в Гостином Дворе столицы проходила юбилейная, 35-я Московская международная книжная ярмарка. Гостей мероприятия ждала насыщенная программа в виде мастер-классов и лекций от спикеров, презентаций книг и творческих встреч с их авторами.

Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на событие и обсудила с организаторами и участниками выставки вопрос о том, как сильно изменились предпочтения в литературе у москвичей и с чем это связано.