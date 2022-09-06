Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Читатель заметно молодеет»: как изменились предпочтения москвичей в литературе

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Читатель заметно молодеет»: как изменились предпочтения москвичей в литературе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2 по 5 сентября в Гостином Дворе столицы проходила юбилейная, 35-я Московская международная книжная ярмарка. Гостей мероприятия ждала насыщенная программа в виде мастер-классов и лекций от спикеров, презентаций книг и творческих встреч с их авторами. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на событие и обсудила с организаторами и участниками выставки вопрос о том, как сильно изменились предпочтения в литературе у москвичей и с чем это связано.

Популярные жанры

Как рассказал директор ММКЯ Андрей Гельмиза, предпочтения в книгах из года в год меняются не так стремительно. Они остаются примерно одинаковыми. Однако люди, которые увлечены чтением, каждый сезон ищут новый «урожай» книг, чтобы побаловать себя. Именно этим, по его мнению, и объясняется возникновение трендов.

— Можно отметить, что в последнее время увеличился интерес к не художественной нон-фикшен-литературе, — поделился Гельмиза.

Однако, по его словам, люди проявляют интерес и к художественной литературе. Она вновь завоевывает внимание читателей в качестве одного из главных двигателей литературного дела.

Что удивительно, как подчеркнул директор выставки, среди людей отмечается рост интереса и к поэзии.

— Если посмотреть программу ярмарки, можно отметить большое количество мероприятий, которые посвящены поэзии, хотя в последние годы она была в тени у читателей, — пояснил Гельмиза.

Он добавил также, что хотя продажа этих сборников не настолько велика, как книг в жанре нон-фикшен, интерес к этому направлению литературы заметно возрос.

Своим мнением на этот счет поделился и один из участников ММКЯ-2022. По словам начальника отдела фантастики издательства «Эксмо» Вячеслава Бакулина, самым популярным сегментом литературы сейчас является Young Adult во всех своих проявлениях — начиная с фантастики и заканчивая реалистичными подростковыми драмами. Это связано с тем, что читатель заметно молодеет.

— По-прежнему пользуются популярностью детективы и триллеры. Фантастика также занимает одну из ведущих позиций у читателей, — рассказал Бакулин.

Собеседник «ВМ» объяснил, что предпочтение фантастическим жанрам отдают люди, которые ищут способ отстраниться от мира и переместиться в другую реальность. А тяжелые триллеры, по словам Бакулина, помогают людям испытать облегчение от того, что описанные на страницах книг события происходят не с ними.

Электронная, аудио- или бумажная

Что касается предпочтения читателей в выборе формата книг (электронный, аудио- или книжный вариант), оба эксперта выразили одинаковое мнение.

Как поделился Андрей Гельмиза, каждый читатель выбирает тот формат, который ему ближе. У электронных книг имеется своя аудитория, но и у бумажных книг есть свой читатель.

— Однако тиражи бумажных книг гораздо выше, чем у электронных изданий, поэтому рано говорить о том, что технологии смогут заменить бумажный носитель, — заметил собеседник «ВМ».

А по словам Вячеслава Бакулина, читатель, который обращается к книгам только для того, чтобы отдохнуть, воспринимает их, как способ расслабиться, поэтому для человека неважен вид подачи материала.

— Но отмечу, что бумажная версия не теряет своей актуальности, потому что для каждого читателя есть свой вариант книг, — заключил он.

Эксперт подчеркнул, что очень часто читатели покупают одну и ту же книгу в нескольких форматах:

  • книга на полку;
  • аудиоформат, чтобы слушать в машине;
  • электронная версия, чтобы было удобно брать с собой.

В целом, по словам собеседников «ВМ», интерес к прочтению книг среди людей не сократился, даже несмотря на рост цен на литературную продукцию, а предпочтения в жанрах изменяются в зависимости от внешних обстоятельств в жизни каждого конкретного человека.

Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
1/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
2/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
3/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
4/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
5/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
6/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
7/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
8/8
Фото: Иссалина Аюпова / Вечерняя Москва
Мероприятия Книги Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте