«Читатель заметно молодеет»: как изменились предпочтения москвичей в литературе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2 по 5 сентября в Гостином Дворе столицы проходила юбилейная, 35-я Московская международная книжная ярмарка. Гостей мероприятия ждала насыщенная программа в виде мастер-классов и лекций от спикеров, презентаций книг и творческих встреч с их авторами. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на событие и обсудила с организаторами и участниками выставки вопрос о том, как сильно изменились предпочтения в литературе у москвичей и с чем это связано.

Популярные жанры

Как рассказал директор ММКЯ Андрей Гельмиза, предпочтения в книгах из года в год меняются не так стремительно. Они остаются примерно одинаковыми. Однако люди, которые увлечены чтением, каждый сезон ищут новый «урожай» книг, чтобы побаловать себя. Именно этим, по его мнению, и объясняется возникновение трендов.

— Можно отметить, что в последнее время увеличился интерес к не художественной нон-фикшен-литературе, — поделился Гельмиза.

Однако, по его словам, люди проявляют интерес и к художественной литературе. Она вновь завоевывает внимание читателей в качестве одного из главных двигателей литературного дела.

Что удивительно, как подчеркнул директор выставки, среди людей отмечается рост интереса и к поэзии.

— Если посмотреть программу ярмарки, можно отметить большое количество мероприятий, которые посвящены поэзии, хотя в последние годы она была в тени у читателей, — пояснил Гельмиза.

Он добавил также, что хотя продажа этих сборников не настолько велика, как книг в жанре нон-фикшен, интерес к этому направлению литературы заметно возрос.

Своим мнением на этот счет поделился и один из участников ММКЯ-2022. По словам начальника отдела фантастики издательства «Эксмо» Вячеслава Бакулина, самым популярным сегментом литературы сейчас является Young Adult во всех своих проявлениях — начиная с фантастики и заканчивая реалистичными подростковыми драмами. Это связано с тем, что читатель заметно молодеет.

— По-прежнему пользуются популярностью детективы и триллеры. Фантастика также занимает одну из ведущих позиций у читателей, — рассказал Бакулин.

Собеседник «ВМ» объяснил, что предпочтение фантастическим жанрам отдают люди, которые ищут способ отстраниться от мира и переместиться в другую реальность. А тяжелые триллеры, по словам Бакулина, помогают людям испытать облегчение от того, что описанные на страницах книг события происходят не с ними.

Электронная, аудио- или бумажная

Что касается предпочтения читателей в выборе формата книг (электронный, аудио- или книжный вариант), оба эксперта выразили одинаковое мнение.

Как поделился Андрей Гельмиза, каждый читатель выбирает тот формат, который ему ближе. У электронных книг имеется своя аудитория, но и у бумажных книг есть свой читатель.

— Однако тиражи бумажных книг гораздо выше, чем у электронных изданий, поэтому рано говорить о том, что технологии смогут заменить бумажный носитель, — заметил собеседник «ВМ».

А по словам Вячеслава Бакулина, читатель, который обращается к книгам только для того, чтобы отдохнуть, воспринимает их, как способ расслабиться, поэтому для человека неважен вид подачи материала.

— Но отмечу, что бумажная версия не теряет своей актуальности, потому что для каждого читателя есть свой вариант книг, — заключил он.

Эксперт подчеркнул, что очень часто читатели покупают одну и ту же книгу в нескольких форматах:

книга на полку;

аудиоформат, чтобы слушать в машине;

электронная версия, чтобы было удобно брать с собой.

В целом, по словам собеседников «ВМ», интерес к прочтению книг среди людей не сократился, даже несмотря на рост цен на литературную продукцию, а предпочтения в жанрах изменяются в зависимости от внешних обстоятельств в жизни каждого конкретного человека.