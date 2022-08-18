«Лолите» 64 года. История написания и публикации самого скандального романа мировой литературы

Фото: «Лолита», 1997 год

18 августа 1958 года в США впервые опубликовали роман Владимира Набокова «Лолита». Книга принесла писателю славу, деньги и статус классика мировой литературы. К 64-летию со дня выхода американского издания «Лолиты» «Вечерняя Москва» вспоминает историю ее написания и публикации, а также самые интересные факты, связанные с романом.

История написания

Над романом «Лолита» Набоков работал в течение пяти лет, с конца 1940-х годов. Но еще до этого писатель обдумывал историю о нимфетке. Так, напоминающий «Лолиту» сюжет появился сразу в двух его произведениях 1930-х годов — романе «Дар» (1938 год) и рассказе «Волшебник» (1939 год).

В «Даре» персонаж Щеголев размышляет о написании романа, в котором пожилой мужчина знакомится с вдовой и ее юной дочерью. Последняя сводит «старого пса» с ума:

— Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится, — фантазирует набоковский персонаж.

Похожий сюжет воспроизводится и в «Волшебнике»: 40-летний мужчина женится на тяжелобольной вдове ради ее 12-летней дочери (возраст Лолиты). Когда мать девочки умирает, герой увозит ее на отдых, где пытается выдать сексуальные домогательства за «волшебство».

Таким образом, эта тема присутствовала в творчестве Набокова еще до того, как он приступил к созданию «Лолиты». Сочинение романа о нимфетке пришлось на американский период творчества писателя. В то время он преподавал литературу в Корнеллском университете. Летом вместе с женой Верой они путешествовали на автомобиле по США, «Лолита» преимущественно писалась в придорожных отелях и в машине.

Владимир Набоков / Фото: public domain

Прототип Лолиты

Катализатором к написанию «Лолиты», как полагают некоторые литературоведы, послужила история реальной 11-летней американки Салли Хорнер. В 1948 году девочку похитил педофил Фрэнк Лассаль. На протяжении почти двух лет он возил свою жертву по Штатам, выдавая за свою дочь и регулярно насилуя. Салли удалось сбежать и сообщить о похищении — преступника поймали в 1950 году и приговорили к 30 годам заключения. Через два года после этого девочка погибла в автокатастрофе. Ей было 16 лет, Лолита умерла почти в таком же возрасте.

Набоков внимательно следил за историей Салли, о чем, в частности, свидетельствует карточка в архиве писателя, на которую переписано сообщение о смерти ребенка. Кстати, упоминание этой истории есть в 33-й главе «Лолиты»:

— Я узнал в ней миссис Чатфильд. Она напала на меня с приторной улыбкой, вся горя злобным любопытством (не проделал ли я, например, с Долли того, что Франк Ласелль, пятидесятилетний механик, проделал с одиннадцатилетней Салли Хорнер в 1948 году).

Салли Хорнер (1948) / Фото: public domain

Первые издания

После завершения работы над «Лолитой» Набоков разослал ее рукописи издателям. Все американские издательства отказали писателю в публикации романа. Тогда он нашел французское издательство «Олимпия», которое специализировалось на выпуске эротической литературы на английском языке (о чем Набоков не подозревал).

«Олимпия» выпустила «Лолиту» в 1955 году. Публикация произвела фурор во Франции, толки о скандальном романе в какой-то момент дошли и до США. Неожиданно в американской прессе появились хвалебные рецензии. Писатель Грэм Грин назвал «Лолиту» одной из трех главных книг года. После этого книгой заинтересовалось американское издательство G. P. Putnam’s Sons.

Перед первой публикацией книги в США издатели провели целую кампанию по очищению «Лолиты» от дурной славы. В СМИ печатались невинные отрывки из романа и хвалебные рецензии авторитетных критиков. Кроме того, книга сопровождалась послесловием автора, в котором он объяснял, почему его роман не является порнографией. Первое американское издание вышло в свет 18 августа 1958 года, на его обложке не было никаких изображений маленьких девочек. В итоге роман в США не запретили, а издателю удалось продать тираж в три миллиона экземпляров.

1/2 Обложка первого издания книги, Olympia Press / Фото: public domain 2/2 Обложка первого издания русского перевода, Phaedra Publishers, 1967 г. / Фото: public domain

Интересные факты

Особенности перевода. Набоков написал «Лолиту» на английском языке. За перевод романа на свой родной язык он взялся в первой половине 1960-х годов. И это далось писателю нелегко, особую сложность вызывали многочисленные англоязычные каламбуры. Чтобы их сохранить, Набоков внес в первоначальный текст ряд изменений — новые детали, аллюзии и подтексты. Из-за этого автоперевод «Лолиты» может считаться новой редакцией книги.

Запретный роман. «Лолита» — один из самых скандальных романов в мировой литературе. Автора регулярно упрекали в эстетизации, а иногда в оправдании педофилии. А один из критиков The New York Times и вовсе назвал роман «высоколобой порнографией». Подобная «слава» привела к тому, что роман запрещали к публикации в разных странах. Так, «Лолита» в разное время попадала под запрет в Англии, Аргентине, Бельгии, Бирме, Новой Зеландии, во Франции (дважды) и в ЮАР.

Опоздавший успех. История Гумберта Гумберта и Лолиты принесла Набокову мировую известность и денежное благосостояние. Книгой почти сразу заинтересовались в Голливуде. Режиссер Стэнли Кубрик купил у Набокова права на экранизацию за 150 тысяч долларов и заплатил еще 100 тысяч за написание сценария. Фильм «Лолита» вышел на экраны в 1962 году и еще больше подстегнул интерес к роману. Наряду с этим критики обратили внимание и на другие произведения писателя. Набоков позже признался: «Невероятный успех — но все это должно было случиться 30 лет назад».

Нимфетка. Роман Набокова ввел в лексикон новое значение для слова «нимфетка». До «Лолиты» это слово не входило в бытовую речь и означало «маленькую нимфу». Его новый смысл, уже хорошо известный современному читателю, формулирует Гумберт Гумберт:

— В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую); и этих маленьких избранниц я предлагаю именовать так: нимфетки.

«Нонита». Набоковская «Лолита» породила многочисленные подражания и пародии. Самая забавная из них — рассказ итальянского писателя Умберто Эко «Нонита» (Granita). В нем Гумберт Гумберт испытывает влечение не к девочкам, а к пожилым женщинам. Вот как Эко пародирует один из самых известных фрагментов «Лолиты»:

— Нонита. Цвет юности моей, тоска ночей. Я никогда не увижу тебя. Нонита. Но-ни-та. Три слога как сотканное из нежности отрицание: Но. Ни. Та. Нонита, да пребудет память о тебе вечно со мной, пока не станет твой образ тьмой, а покоем твоим — гробница.

Источники: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. // Вайнман С. Подлинная жизнь Лолиты. М.: Individuum, 2019. // Набоков В. Строгие суждения. М.: КоЛибри, 2018.