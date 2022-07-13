«Абсолютная ложь»: биограф Мессинга — о жизни, даре и предсказаниях провидца

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Личность Вольфа Мессинга, которого вот уже почти полвека нет среди живых, до сих пор будоражит умы неравнодушных к миру мистики. Ему приписывают множество судьбоносных предсказании — от смерти Сталина, до исхода Второй мировой и «падения США». Однако среди тех, кто изучал подробно его жизнь, немало и скептиков, утверждающих, что львиная доля его «видений» не более чем вымысел. «Вечерняя Москва» поговорила с автором книги, посвященной жизненному пути Мессинга, Вадимом Эрлихманом, чтобы разобраться, что из биографии провидца является плодом фантазии, а что соответствует истине.

— Вадим Викторович, в интернете и всевозможных исторических хрониках сообщается, что дар провидения Вольфа Мессинга появился еще совсем в юном возрасте, когда он начал предсказывать смерти и стихийные бедствия. Действительно ли он уже тогда видел будущее?

— Все сообщения о том, что Мессинг с юных лет видел падение скота, пожар в соседних селах или смерть близких, — это лишь выдумки самого Мессинга. Не осталось ни одного подтверждения о том, что он обладала даром с самого детства. Даже истории о том, что он сбежал в Берлин из отцовского дома в 11 лет, попал в паноптикум, где над ним ставили эксперименты и чуть не вскрыли в морге, — это тоже абсолютная ложь. Мемуаров, которые подтверждают эти истории или опровергают их, он не оставил. Поэтому каждый сам выбирает, верить этим рассказам или нет.

Понимаете, Мессинг очень любил бульварные романы, фантастику и детективы. И, прочитав какой-нибудь интересный сценарий, он его приплюсовывал в свою биографию.

— В таком случае, какой жизненный период из его биографии хоть немного близок к реальности? Может, предсказание смерти Сталина?

— Надо сказать, что ясность в его биография не наступила до конца его жизни. Он не был вождем государства, чтобы к его личности был прикован особый интерес. Да и в СССР была секретность всеобщая, и репортеры даже при желании не могли бы за ним следить. В тетрадях и журналах, где указывались лица, принятые Иосифом Сталиным в Кремле в довоенные и послевоенные годы, не фигурирует имя Мессинга. И отсюда можно делать вывод, что они даже не встречались ни разу. Более того, некоторые источники пишут, что якобы Мессинг сообщил Сталину о его смерти при личном общении. Это тоже выдумки, так как для того, чтобы такое сказать в присутствии вождя, нужно быть лишенным рассудка.

О том, что правителю советской державы мало что было известно о маге, ясно дает понять следующая история. Во время военных действий Мессинг подарил Красной армии два самолета — по миллиону рублей каждый. За что он впоследствии получил благодарственное письмо от Сталина. И в этой телеграмме имя мага было искажено. Это подтверждает то, что вождь впервые слышал фамилию одиозного мага и предсказателя.

— Неужели истории о том, что Мессинг встречался с Фрейдом или Энштейном, — тоже плод фантазии?

— Это тоже выдумки. Согласно версии Мессинга, Эйнштейн позвал его и Фрейда в свою квартиру в Вене. Но доподлинно известно, что у великого математика в тот период не было никакой квартиры. А с Фрейдом он встречался, дай Бог, один раз в жизни и совсем при иных обстоятельствах. Правда, они письменно общались, поэтому в данном случае в его вымышленных рассказах есть доля правды.

— Если большинство историй из жизни мага — всего лишь вымысел, значит ли это, что у него не было дара, а виртуозные сеансы, которые с охотой посещали тысячи советских людей, — это не что иное, как прекрасная актерская игра?

— Ох, тут как раз все иначе. Мессинг был чудесным гипнологом и телепатом. Феномен его дара пытались научно исследовать, но в силу того, что ему, видимо, было что скрывать, он неохотно шел на такие эксперименты. Да и любые явления, хоть как-то связанные с мистикой и магией, были табуированы в те времена.

— Какой же случай стал отправной точкой в карьере иллюзиониста и позволил Мессингу заполучить народную славу?

— Случилось это уже в годы хрущевской оттепели, когда Мессинг смог предсказать советскому журналисту, публицисту, а по совместительству тестю Хрущева — Алексею Ивановичу Аджубею о том, что он станет главным редактором «Известий». Слова мага оказались пророческими. Вот, собственно говоря, после этого слава о Мессинге начала распространяться со скоростью света. Конечно, не без помощи изданий, которые курировал Аджубей.

В целом в период правления Никиты Хрущева жизнь мастера начала складываться как никогда хорошо. Он гастролировал по городам, устраивал шоу, несмотря на запрет всевозможных мистических обрядов. Тем не менее интерес в провинции к его дару был неистовым. Люди шли толпами.

— Какие способности Вольфа Мессинга действительно бесспорны и научно доказаны?

— Мессинг был прекрасным психологом и телепатом. Он мог угадать по движениям рук, губ и даже глаз предмет, который во время сеанса спрятал человек. Но отгадывал он это исключительно благодаря изучению языка жестов, физиогномике и иных наук. Ничего сверхъестественного в этом не наблюдалось. Он прекрасно владел всеми техниками гипноза, и эта способность, пожалуй, лучше всего была развита в нем.

— Каким его характеризуют современники и люди, которые с ним общались. О каких темных сторонах мага люди не знают?

— В силу своей профессии — шоумен, актер, иллюзионист и гипнотизер — он был очень вспыльчивым и эмоциональным. Полностью отдавался делу и потому три дня отходил после сеансов. Он так отдавался публике, что у него не оставалось сил, чтобы поесть, и его супруга Аида ложечкой его кормила.

Любил он есть обычную пищу — каши, супы. Не отличался привередливостью в гастрономических предпочтениях. Очень любил жену и тяжело переживал ее смерть. Старость он встретил на окраине Москвы в окружении семьи свояченицы, которая за ним ухаживала.

— Почему Мессинг и его предсказания до сих пор так популярны в нашей стране?

— Все это происходит на генетическом уровне. Из-за того что магия и мистика были почти 80 лет запрещены в советской стране, люди были неравнодушны к подобным явлениям. Страсть к сверхъестественному прибавил и феномен Ванги, которая тоже манила многих не только советских граждан, но и вождей.

Прошли десятилетия, а ментальная культура не изменилась. И доверие к предсказаниям этих знаменитых мастеров сохранилось среди наших людей. Кстати, когда ученые и историки называют Мессинга всемирно известным магом, они допускают грубейшую ошибку. Его нигде кроме СССР не знали. Даже в родной Польше о нем давно забыли. И за границей, если кто его и помнит, то это исключительно русскоязычная публика.