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Юрист Краснов объяснил, что означает введение среднего уровня реагирования

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Общество
Юрист Краснов объяснил, что означает введение среднего уровня реагирования
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заслуженный адвокат Российской Федерации, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в субботу, 19 октября, в разговоре с «Вечерней Москвой» пояснил, что означает введение среднего уровня реагирования.

По словам эксперта, понятие среднего уровня реагирования представляет собой более облегченный правовой режим в отличие от военного положения. Мера, введенная правительством России, предполагает усиление охраны общественного порядка и безопасности на ключевых государственных объектах, участвующих в обеспечении жизнедеятельности населения.

Кроме того, при среднем уровне реагирования вводятся особые правила въезда и выезда с территории, а также ограничение свободы передвижения по ней. Краснов добавил, что важнейшие объекты критической инфраструктуры будут переведены на особой режим функционирования. Профильные специалисты будут заниматься обеспечением контроля работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи.

Эксперт предупредил, что досмотр транспортных средств и ограничение их движения, а также временное переселение местных жителей в более безопасные районы станет легитимным.

19 октября российский лидер ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

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