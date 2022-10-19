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Бывший футболист столичного «Локомотива» найден мертвым у подъезда своего дома

Степан Жирнов
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Бывший футболист столичного «Локомотива» найден мертвым у подъезда своего дома
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Госпитальный Вал Карта всех событий

Бывший футболист столичного любительского футбольного клуба «Локомотив-2» Максим Артемов найден мертвым. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

По неподтвержденным данным, 26-летний мужчина погиб у подъезда своего дома на улице Госпитальный вал.

Артемов — воспитанник столичного «Спартака» и ФШМ. Он играл в молодежной команде «Локомотива», а последним его клубом был нижегородский «Олимпиец», выступление за который он завершил в 2017 году, сообщил Telegram-канал Kpsport.

Еще один спортсмен погиб в центре столицы 24 апреля. Хоккеист Роман Дидур поссорился с генеральным директором кафе, который и ударил атлета несколько раз ножом. Спортсмен умер от полученных травм. Расследование по данному делу было завершено и в ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

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