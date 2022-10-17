Хозяин кафе, убивший хоккеиста Романа Дидура, предстанет перед судом

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Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Армен Куюмджи, бывший генеральный директор кафе «Баклажан», которого обвиняют в убийстве хоккеиста Романа Дидура в центре столицы, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 17 октября.

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательная база, получены показания свидетелей и результаты экспертиз.

— Дело передано в суд для разбирательства по существу, — резюмировала Иванова

Куюмджи обвиняют в том, что 24 апреля 2022 года на Николоямской улице в Москве он ударил в грудь ножом хоккеиста Романа Дидура. От полученных ран спортсмен скончался на месте. Момент убийства попал на запись с камеры видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а фигурант был задержан. 25 апреля Куюмджи арестовали.

По имеющимся данным, драка произошла в результате ссоры, которая началась еще в кафе «Баклажан». Подробности трагедии — в специальном материале «ВМ».