Убийство в пасхальную ночь: что известно о 23-летнем хоккеисте, который умер в Москве в ходе конфликта

Хоккеист Роман Дидур / Фото: Федерация хоккея Москвы

В центре Москвы 24 апреля был убит 23-летний российский хоккеист, который накануне стал участником конфликта в одном из заведений столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. Согласно информации СМИ, им оказался житель столицы Роман Дидур. Что стало причиной смерти молодого человека и кто виновен в его убийстве, разбиралась «Вечерняя Москва».

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 24 апреля вблизи кафе, расположенного по Николоямской улице.

Хоккеист в ту ночь находился в заведении «Баклажан», где у него, по информации СМИ, завязался конфликт с неким 37-летним бизнесменом по имени Армен Куюмджи. Как сообщает Telegram-канал SHOT, последний является гендиректором кафе, где все произошло. Ссора между мужчинами завершилась ножевым ударом в грудь, который нанес Куюмджи Дидуру, в результате чего спортсмен скончался на месте происшествия от потери крови до приезда медиков, передает Telegram-канал «112».

О погибшем известно, что он был нападающим в команде студенческой хоккейной лиги Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина, где и обучался. Также молодой человек выступал за любительские клубы. За весь период свей карьеры он отыграл более 160 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне.

Подозреваемый после случившегося попытался скрыться с места происшествия, однако позже полицейские его нашли по горячим следам. Согласно открытым источникам, Куюмджи работает в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Против него уже завели уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

Мужчина задержан, на месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы.

Как уточнили в СКР, с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Москвы.