Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела по факту убийства хоккеиста

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Николоямская улица, 29с3 Карта всех событий

Прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства человека в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, в ночь с 23 на 24 апреля на Николоямской улице в ходе конфликта мужчина нанес своему оппоненту удар ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан.

До этого сообщалось, что в центре Москвы, на Николоямской улице, в ходе конфликта между двумя мужчинами был убит хоккеист. Им оказался 22-летний Роман Дидур.

Позже по факту убийства было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, был задержан подозреваемый 1984 года рождения.