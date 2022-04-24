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Хоккеиста убили в центре Москвы после конфликта в кафе

Александр Афонин

Происшествия
Хоккеиста убили в центре Москвы после конфликта в кафе
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Николоямская улица, 29с3 Карта всех событий

Ночью в центре Москвы убили 22-летнего хоккеиста Романа Дидура. Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

По данным Telegram-канала «112», преступление произошло на Николоямской улице. Конфликт между хоккеистом и другим мужчиной произошел в одном из кафе.

Дидур вышел на улицу, где оппонент ударил его ножом в грудь. Спортсмен скончался на месте до приезда скорой помощи.

Примерно через три часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний предприниматель. Он находился в съемной квартире на Николоямской улице.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где с его допросили, передает Telegram-канал.

22 апреля в подмосковном Егорьевске местный житель убил своего сына в ходе ссоры. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, 68-летний обвиняемый в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил им родственника.

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