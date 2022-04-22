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Житель Подмосковья в ходе ссоры зарезал своего сына

Елена Самойлова

Происшествия
Житель Подмосковья в ходе ссоры зарезал своего сына
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, Егорьевск, Рабочая улица Карта всех событий

В подмосковном Егорьевске местный житель убил сына в ходе ссоры. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, накануне 68-летний обвиняемый поругался со своим сыном в квартире на улице Рабочей. В пылу ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил им родственника.

Осознав произошедшее, он вызвал бригаду скорой помощи. 46-летнего сына госпитализировали, однако от полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине предъявлено обвинение. В рамках расследования следователи осмотрели место преступления и нашли орудие преступления — кухонный нож.

Отец убитого полностью признал вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

20 апреля суд приговорил другого жителя Подмосковья к двадцати годам лишения свободы за убийство сожительницы и ее знакомой. Преступление произошло в конце ноября 2020 года. Мужчина поругался со своей возлюбленной. Разозлившись, он неоднократно ударил ее ножом в шею, от чего та скончалась на месте. Свидетельницей трагедии стала подруга потерпевшей, которую мужчина тоже впоследствии убил.

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