Суд приговорил жителя Подмосковья к 20 годам колонии за двойное убийство

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Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за убийство сожительницы и ее знакомой. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

— Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении убийства, — рассказала представитель надзорного ведомства.

По данным ведомства, все произошло в конце ноября 2020 года. Мужчина поругался со своей возлюбленной. В пылу ссоры он неоднократно ударил ее ножом в шею, от чего та скончалась на месте. Свидетельницей трагедии стала подруга потерпевшей, которую мужчина тоже впоследствии убил.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Григорьева добавила, что ему также назначено полтора года ограничения свободы.

Помимо этого мужчину обвиняют и в угрозе убийством. Так, в октябре 2020 года злоумышленник угрожал дочери своей сожительницы отверткой. Все это происходило в квартире в Электростали, где они проживали вместе с убитой.

В пятницу, 15 апреля, стало известно, что житель Ново-Переделкина в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. С ноября 2018 года по апрель 2022 года мужчина угрожал девочке побоями и неоднократно подвергал надругательствам.

Спустя несколько лет подросток все же поделилась со взрослыми всем, что с ней случилось. Те обратились в правоохранительные органы. Насильника задержали, он находится под арестом.