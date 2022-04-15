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Суд арестовал мужчину, насиловавшего несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

Араз Салехов

Происшествия
Суд арестовал мужчину, насиловавшего несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери своей сожительницы, арестовали по решению суда. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Солнцевским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании 36-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15.06.2022 года, — рассказала представитель ведомства.

Ранее в пятницу Иванова сообщила, что житель Ново-Переделкина в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. С ноября 2018 года по апрель 2022 года мужчина угрожал девочке побоями и неоднократно подвергал надругательствам.

Спустя несколько лет подросток все же поделилась со взрослыми всем, что с ней случилось. Те обратились в правоохранительные органы. Насильник был быстро задержан, в отношении него уже проведены следственные действия для закрепления доказательственной базы.

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