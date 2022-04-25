Момент убийства хоккеиста Дидура сняла уличная камера в центре Москвы
Накануне умер российский хоккеист Роман Дидур, став участником конфликта в одном из заведений столицы. Момент убийства зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».
На кадрах видно, что в потасовке, в результате которой и погиб Дидур, участвовало несколько людей.
О смерти хоккеиста стало известно в воскресенье, 24 апреля. Роман Дидур получил удар кухонным ножом в грудь во время драки на Николоямской улице.
Все произошло в заведении «Баклажан», где Дидур поссорился с гендиректором кафе по имени Армен Куюмджи. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, от чего спортсмен скончался на месте происшествия от потери крови до приезда медиков.