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Момент убийства хоккеиста Дидура сняла уличная камера в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Момент убийства хоккеиста Дидура сняла уличная камера в центре Москвы
Фото: fhmoscow.com

Накануне умер российский хоккеист Роман Дидур, став участником конфликта в одном из заведений столицы. Момент убийства зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, что в потасовке, в результате которой и погиб Дидур, участвовало несколько людей.

Видео: Telegram / 112

О смерти хоккеиста стало известно в воскресенье, 24 апреля. Роман Дидур получил удар кухонным ножом в грудь во время драки на Николоямской улице.

Все произошло в заведении «Баклажан», где Дидур поссорился с гендиректором кафе по имени Армен Куюмджи. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, от чего спортсмен скончался на месте происшествия от потери крови до приезда медиков.

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