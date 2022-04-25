Суд арестовал бизнесмена, обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве хоккеиста Романа Дидура. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Ходатайство следствия об аресте Армена Куюмджи удовлетворено. Мужчина пробудет в СИЗО два месяца, до 24 июня текущего года. Также в пресс-службе уточнили, что сторона защиты просила об изменении меры пресечения на домашний арест, но суд отказал в этом.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Таганского суда

Ранее появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент убийства.

О смерти хоккеиста стало известно в воскресенье, 24 апреля. Роман Дидур получил удар кухонным ножом в грудь во время драки на Николоямской улице.

По предварительным данным, потасовка началась в заведении «Баклажан», где Дидур поссорился с гендиректором кафе по имени Армен Куюмджи. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, из-за чего спортсмен скончался на месте происшествия от потери крови до приезда медиков.

Подробнее о той роковой ночи — в материале «Вечерней Москвы».