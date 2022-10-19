Новые скамейки и фонари установили в парке «Кусково»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

Специалисты установили в парке «Кусково» скамейки с подножками и фонари в историческом стиле. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 19 октября.

Малые архитектурные формы были созданы для центра ансамбля усадьбы Шереметевых, одним из элементов которого является Большой Дворцовый пруд. Скамейки, шезлонги и фонари были установлены вдоль берега водоема.

Помимо этого, была обустроена зона отдыха чуть дальше от основного прогулочного маршрута — на берегу со стороны 3-й Музейной улицы.

— Из нее открывается вид на водоем и запрудную часть парка, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что на территории парка «Кусково» появились уникальные детские площадки, оформление которых посвящено лесной и сказочной тематикам. По словам заместителя руководителя городского департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, девять новых площадок рассчитаны на детей разного возраста.

30 сентября стало известно, что в московском районе Савелки построили новую рекреационную зону в рамках программы «Мой район».