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Новая рекреационная зона появилась в районе Савелки в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Новая рекреационная зона появилась в районе Савелки в Зеленограде
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Зеленоград, микрорайон 5А МЖК Карта всех событий

В столичном районе Савелки в микрорайоне 5а построили новую рекреационную зону в рамках программы «Мой район». Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, специалисты привели в порядок территорию площадью почти один гектар на берегу реки Ржавки, где создали удобную дорожно-тропиночную сеть, обустроили большую спортивную зону с турниками и тренажерами для силовых и кардиотренировок, а также оборудовали две детские площадки для разных возрастов.

— На площадке для малышей установили песочницу, качели, уличный ксилофон и небольшой игровой комплекс с горками. Для детей постарше поставили игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками, горками и канатами, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории высадили более 35 деревьев и свыше 80 кустарников, а также разбили газон. Для удобства вечерних прогулок установили 38 опор освещения с энергоэффективными светильниками.

Еще один рекреационный центр появится на окраине Битцевского леса. После открытия центра горожане смогут заниматься здесь йогой на открытом воздухе. Также предусмотрены площадки для игры в бадминтон, панна-футбол, волейбол и стритбол.

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