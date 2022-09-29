Рекреационный центр создадут на окраине Битцевского леса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Локальный рекреационный центр «Семейный отдых» появится на окраине Битцевского леса. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Участок, входящий в состав особо охраняемой природной территории, популярен среди местных жителей, но он не подходит для комфортного досуга горожан. Сейчас здесь есть несколько обустроенных дорожек, а также наблюдаются вытоптанные и неорганизованные тропинки. Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из-за этого нарушаются миграционные пути животных, обитающих под землей. К тому же повреждается естественный травяной покров, — рассказал он.

После открытия центра горожане смогут заниматься здесь йогой на открытом воздухе. Также предусмотрены площадки для игры в бадминтон, панна-футбол и волейбол и стритбол. На территории появится и амфитеатр, где установят столы для игры в пинг-понг, батуты и перголу с подвесными качелями.

Кроме того, москвичи смогут заниматься скалолазанием на площадке рекреационного центра, где специалисты установят небольшие скалодромы, стены которых будут имитировать горные склоны с разным уровнем наклона, пишет официальный сайт мэра Москвы.

12 сентября сообщалось, что специалисты заканчивают работы в рамках благоустройства многофункциональной общественной зоны, которая войдет в состав ТПУ «Некрасовка». Он уточнил, что парк расположится между Рождественской и Покровской улицами и займет площадь 4,5 гектара.