На Малой Полянке капитально отремонтировали доходный дом братьев Шторм

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Россия, Москва, улица Малая Полянка, 10 Карта всех событий

В рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 10 на улице Малая Полянка, возведенного в 1910 году. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

В прошлом году специалисты провели комплексный капитальный ремонт фасада, крыши и подвальных помещений объекта. Кроме того, были заменены инженерные системы теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.

По словам заместителя генерального директора ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, специалистами были подобраны материалы и технологии. Сама процедура обновления дома была разбита на несколько этапов.

Сначала мастера расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, заделали трещины современным строительным составом. На следующем этапе основной целью стало сохранение исторического облика здания. Специалисты дофрагментовали лепнину, применяя самые инновационные технологии.

— На финальной стадии обновили штукатурный слой, нанесли краску на акриловой основе. И здесь важно отметить, что историческое колористическое решение сохранили, — отметил Кожиченков.

Доходный дом братьев Шторм расположен по адресу улица Малая Полянка, 10.

До этого сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта жилого фонда был обновлен фасад возведенного в 1953 году дома на улице Амундсена.